Штаб ТКО: 9 регионов подготовили планы по устранению проблем с вывозом отходов

Об этом сообщили на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ. Отчет подготовили специалисты Российского экологического оператора.

«По итогам заседания штаба 4 сентября регионам, в которых фиксируется большое количество обращений от населения, мною было поручено подготовить планы мероприятий по устранению проблем, на которые чаще всего жалуются граждане. Всего было выделено 10 таких регионов. В основном жалуются на содержание контейнерных площадок — это 37% от всех сообщений по России по теме обращения с ТКО. В целом, за прошедший месяц просматривается спад по жалобам, количество обращений жителей относительно августа стало ниже на 12%», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

В перечень регионов, где длительный период фиксировалось значительное количество жалоб от граждан, попали Республика Карелия, Самарская область, Калининградская область, Кабардино-Балкарская Республика, Севастополь, Орловская область, Новосибирская область, Ростовская область Калужская область. Из них поручение замминистра выполнили все регионы, кроме Кабардино-Балкарии.

«Стоит отметить, что по работе региональных операторов и вывозу ТКО в обозначенных регионах практически отсутствуют жалобы, а вот на состояние мусорных площадок, контейнеров и прилегающих к ним территорий, поступает достаточно много обращений граждан», — сообщили в пресс-службе РЭО.