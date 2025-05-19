Штаб ТКО: 62% нарушений в майские праздники связаны с некачественным содержанием контейнерных площадок

Российский экологический оператор подвел итоги мониторинга вывоза отходов в майские праздники. Из всех выявленных нарушений 62% касаются некачественного содержания контейнерных площадок. Итоги мониторинга в майские праздники подвели на штабе по организации обращения с ТКО, который проходит на площадке Координационного центра Правительства.

«Количество жалоб в этом году снизилось вдвое по сравнению с прошлым годом. Это еще раз подчеркивает важность качественной подготовки к праздникам как со стороны регионов, так и со стороны региональных операторов. Но, несмотря на общее снижение количества жалоб, проблема содержания контейнерных площадок остается актуальной. Необходимо сосредоточить усилия на этом направлении, чтобы добиться дальнейшего улучшения ситуации и обеспечить комфортные условия для жителей», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Он также поблагодарил регионы за качественную подготовку к праздничным дням и оперативное взаимодействие с ППК РЭО. Несмотря на большое количество текущих задач, в том числе подготовку ко Дню Победы, регионы показали положительную динамику в сравнении с прошлым годом.

По итогам проведенной работы было обработано порядка 1500 публикаций в СМИ и более 500 сообщений в системе «РЭО Радар». 62% нарушений связаны с некачественным содержанием контейнерных площадок — здесь ответственность лежит на органах местного самоуправления и собственниках площадок. Оставшиеся 38% связаны с тем, что регоператоры вывозили отходы несвоевременно.

Из 173 выявленных нарушений 93% были отработаны оперативно, менее чем за 24 часа, 5% жалоб — в течение двух суток. Три жалобы были закрыты позднее 48 часов — в Красноярском крае и Архангельской области.

Несвоевременная отработка в основном отмечается по тем нарушениям, ответственность за которые несут органы местного самоуправления. При этом жалобы, связанные с нарушением графика вывоза, региональные операторы отрабатывали в максимально короткие сроки — от 1 до 20 часов.