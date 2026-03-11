Северный Кавказ нарастил темпы создания инфраструктуры по переработке отходов

Общее количество просроченных контрольных точек по стране составляет 290. При этом в Северо-Кавказском федеральном округе их всего 3. В тройку лидеров по наименьшему количеству отставаний также вошли Южный федеральный округ (12 просрочек), а также Уральский федеральный округ (17 просрочек).

В регионах Центрального и Сибирского федеральных округов 21 и 29 просрочек, соответственно. В Приволжском федеральном округе зафиксировано 34 отставания по контрольным точкам, в Северо-Западном — 40.

«Особого внимания требует ситуация в Дальневосточном федеральном округе. На регионы Дальнего Востока приходится почти половина всех просроченных контрольных точек страны — 134 из 290. Мы это связываем со сложностями подбора земельных участков на территории ДФО, а также промедлением указанных регионов в подготовке проектно-сметной документации», — сказали в пресс-службе РЭО.