Сеть наблюдений за вечной мерзлотой расширят на Ямале

Работы по изучению вечной мерзлоты активизировались в Ямало-Ненецком автономном округе. Вдоль автомобильной дороги, соединяющей Новый Уренгой и Салехард, планируют создать шесть новых геокриологических площадок, оснащенных 24 наблюдательными скважинами. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Такая мера позволит более детально изучить состояние грунтов вдоль трассы, что необходимо для оценки рисков просадки и обеспечения безопасности транспортной инфраструктуры. Специалисты уже начали бурение скважин и отбор керновых образцов. Эти данные помогут предсказать скорость деградации мерзлоты и оценить последствия климатических изменений для региона.

По информации Научного центра изучения Арктики, на данный момент вдоль дороги Надым — Салехард функционируют 80 скважин с многозонными термометрами и датчиками влажности. Новые наблюдательные точки позволят получить более полное представление о процессах, происходящих в мерзлотных грунтах, что особенно актуально в условиях глобального потепления.