Щуку, медведя и оленя из отходов покажут на Сабантуе-2024 в Люберцах

Российский экологический оператор разместит четыре скульптуры на тему экологии на мультикультурном семейном фестивале «Сабантуй-2024», который пройдет 15 июня в Центральном парке культуры и отдыха в Люберцах Московской области.

«На „Сабантуе“ в Люберцах в качестве элемента экопросвещения населения будут представлены арт-объекты художников из арт-группы „Зеленый квадрат“, созданной РЭО в продолжение одноименного конкурса, который мы проводили в рамках экопросветильской работы. При создании объектов использовались отходы и вторсырье. Таким образом мы хотим показать, как работает экономика замкнутого цикла, ведь отходы могут вновь вовлекаться в оборот и получить вторую жизнь», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

На фестивале будут представлены скульптуры «Щука» из пластиковых крышек, «Медведь» из металлолома, «Сак» и «Сок» из старой оргтехники, «Олень в татарском лесу» из микросхем.

«Более 30 тысяч жителей и гостей Подмосковья смогут оценить арт-объекты РЭО. Уверены, что многие задумаются, какой вклад могут внести в защиту окружающей среды. Например, для начала поменять свои привычки и начать раздельно собирать отходы, а также использовать больше многоразовых изделий, нежели одноразовых», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Фестиваль включен в список шедевров культурного наследия ЮНЕСКО и отмечается более чем в 250 городах мира. Подробную информацию о программе можно найти на сайте фестиваля.

Арт-группа ‭«Зеленый квадрат»‬ была создана РЭО в 2024 году после проведения конкурса арт-объектов. Победители получили возможность выставлять свои работы на крупных площадках на территории России. Присоединиться к арт-группе можно через сайт «Зеленого квадрата».