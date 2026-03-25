С начала года семь компаний вступили в Ассоциацию «Ресурс»

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» усилилась семью новыми участниками. Компании присоединились в 2026 году.

Речь идет о следующих предприятиях:

ООО «АЛЬФАНОРД» (производит коммунальную технику и оборудование в Санкт-Петербурге). ООО «Маг Системы» (разрабатывает информационные решения для сферы жилищно-коммунального хозяйства). АО «Рязанский скарабей» (предприятие по обработке отходов в Рязанской области). ООО «ЭКО-Сити» (региональный оператор на территории отдельных зон Башкортостана). ООО «Экспертмонтаж» (проектирует объекты обращения с отходами). ООО «Монтажный центр „КРОМАНН СЕРВИС“ (осуществляет производство и продажи коммунальной техники для нужд сферы обращения с ТКО). ООО «Полигон» (осуществляет регулируемые виды деятельности в сфере обращения с ТКО на территории Карачаево-Черкесской республики).

«На сегодняшний день ассоциация „Ресурс“ объединяет порядка двухсот предприятий и является одним из крупнейших профессиональных сообществ по вопросам экономики замкнутого цикла в стране. Виден интерес со стороны рынка к деятельности Ассоциации, поскольку она является для делового сообщества понятной, прозрачной и удобной площадкой диалога с государством», — сказали в пресс-службе РЭО.

Ассоциацию содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» создали при поддержке Российского экологического оператора в 2021 году.