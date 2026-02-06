С начала года регионы закупили больше 3,7 тысячи контейнеров для отходов

С января 2026 года российские регионы закупили 3 713 контейнера для сбора отходов. Информацию об этом озвучил замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев на штабе по организации системы обращения с ТКО.

По итогам января десять регионов отчитались о выполнении установленных планов по закупкам контейнеров. Из них семь семь субъектов свои планы перевыполнили.



«Суммарно в этом году по всей стране планируют будет создано более 14 тысяч контейнерных площадок и закуплено около 64 тысячи новых контейнеров. Совместно с РЭО мы будем продолжать еженедельно на штабах отслеживать выполнение планов, закрепленных в дорожных картах», — сказал Буцаев.