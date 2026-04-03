С начала года регионы купили более двухсот мусоровозов
В России продолжается пополнение парка техники, необходимой для стабильного функционирования отрасли обращения с отходами. С начала текущего года регионы закупили 205 мусоровозов, что составляет 23% от плана на 2026 год. Информация об этом прозвучала на еженедельном правительственном штабе по реформе ТКО.
За последнюю неделю 7 регионов приобрели 57 машин. Это Хабаровский край (22 ед.), Смоленская область (4 ед.), Якутия (2 ед.), Тюменская область (5 ед.), Ростовская область (10 ед.), Санкт-Петербург (11 ед.) и Ленинградская область (3 ед.).
«Приобретение регионами техники для вывоза отходов — одно из ключевых направлений работы в рамках еженедельных штабов. Мы строго отслеживаем исполнение планов закупок согласно утвержденным с РЭО дорожным картам. Всего в этом году регионы планируют закупить 881 мусоровоз», — сказал замглавы Минприроды России Денис Буцаев.