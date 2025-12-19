Россияне могут бесплатно пройти курс по волонтерству в зонах бедствия

Проект призван сформировать культуру ответственного добровольчества и обеспечить экологическую безопасность при устранении последствий природных катаклизмов. Программа обучения включает в себя основной модуль и четыре специализированных направления: работа в районах бедствий, вызванных пожарами, лесными пожарами, наводнениями и авариями. Успешно завершившие курс получают рекомендации о том, как вступить в ряды волонтерских организаций в своем регионе.

«Это очень важный проект. Он знакомит с реалиями волонтерской деятельности и вооружает знаниями, необходимыми для помощи людям, попавшим в чрезвычайные ситуации. К тому же, помогает объединить людей, приезжающих на место ЧС, снижает число одиночных волонтеров и популяризирует работу в составе организованных отрядов», — пояснили в пресс-службе РЭО.

Среди партнеров Зеленой премии такие компании, как Сбербанк, Хартия, Экомашгрупп, Сибур, НЭО, группа ЭкоЛайн, а также певица Нюша.