Россия и Турция создадут систему сбора и переработки текстиля в городах РФ

Соглашение об этом подписали генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и основатель и учредитель турецкой компании AJ International Group Абдулжелил Шерифоглу. Документ был подписан 6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В России лишь около 1% отходов текстиля попадает на переработку, система сбора также минимально развита. А для построения экономики замкнутого цикла, в первую очередь, необходимо эффективно выстроить инфраструктуру сбора отходов. Но для того, чтобы стимулировать сбор текстильных отходов и создание необходимой инфраструктуры, важно также построить объекты утилизации таких отходов. РЭО совместно с компанией AJ International Group, которая имеет большой опыт в этой сфере, займется развитием инфраструктуры сбора и утилизации текстильных отходов на территории России», — сообщил Денис Буцаев.

Сотрудничество РЭО и турецкой компании направлено на совершенствование системы обращения с отходами текстильных изделий, сокращение объемов захоронения таких отходов и улучшение экологической обстановки в России.

В рамках соглашения планируется запуск проекта, подразумевающий создание предприятия по утилизации отходов текстильных изделий и целой системы по сбору текстильных изделий, бывших в употреблении и утилизации отходов текстильных изделий, на территории РФ. Объект по утилизации отходов текстильных изделий планируется создать на территории Москвы или Московской области.

Компания уже начала установку своих боксов по приему одежды от населения в городах Подмосковья.

AJ International Group занимается восстановлением и переработкой бывшей в употреблении одежды. У компании действуют центры сбора и переработки в Турции, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Южной Корее и других странах.