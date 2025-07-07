Россия и Таиланд договорились о проработке пилотного проекта по строительству КПО в Таиланде

Состоялась встреча представителей Российского экологического оператора (РЭО) с членами Сената Таиланда, посвященная обсуждению перспектив внедрения российских технологий и опыта в области строительства комплексов переработки отходов (КПО) и перехода к экономике замкнутого цикла.

«В ходе совещания с четырьмя сенаторами Таиланда мы отметили значительное внимание тайской стороны к российским технологиям и практикам в сфере управления отходами, — рассказали в пресс-службе РЭО. — Было подтверждено намерение правительства Таиланда содействовать предоставлению необходимой информации и контактов специализированных организаций для налаживания эффективного двустороннего сотрудничества».

Особое внимание в рамках встречи было уделено важности совместных усилий в области экологического образования и проведения международных мероприятий, направленных на повышение осведомленности населения обеих стран о проблемах защиты окружающей среды и устойчивого развития.

Мероприятие стало важным этапом укрепления партнерства между Россией и Таиландом в экологической сфере, открывающим новые возможности для реализации инновационных проектов и взаимовыгодного обмена технологиями и знаниями.