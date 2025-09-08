Россия и Бразилия договорились об обмене опытом в сфере переработки стекла

Представители Российского экологического оператора провели рабочую встречу с руководителем отдела науки, технологий, инноваций и окружающей среды (SECTEC) Посольства Федеративной Республики Бразилия. Участники встречи обсудили сотрудничество двух стран в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и формирования экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ).

«Особое внимание было уделено одному из самых сложных материалов для переработки — стеклу. Проблема вторичного использования стекла стоит во всем мире очень остро. Стеклянные отходы способны нанести окружающей среде значительный ущерб, а их накапливание на полигонах в России и Бразилии растет каждый год. Бразильские партнеры весьма заинтересовались российским опытом переработки стекла, а также совместным проектом с использованием российских технологий», — отметили в пресс-службе РЭО.

Стороны отметили, что позитивным моментом в отношении вторичной переработки стеклянных изделий является то, что в процессе такой переработки не создаются никакие отходы, которые необходимо утилизировать. Процесс переработки представляет собой полностью замкнутый безотходный цикл.

Бразильские коллеги рассказали, что в их стране имеется несколько программ по переработке стекла, но несмотря на принятую в 2010 году Национальную политику в области ТКО, в Бразилии до сих пор отсутствует единая система раздельного сбора отходов.

В 2024 году при поддержке Правительства Бразилии компания Heineken ввела в эксплуатацию завод по стеклопереработке в штате Пернамбуку на востоке страны. Предполагается, что предприятие будет перерабатывать несколько тысяч тонн стекла ежегодно, однако это составит лишь 20% от общего доступного объема этого вида отходов.

Специалисты РЭО выступили с презентацией компании, в ходе которой рассказали о задачах корпорации, а также представили ряд проектов для возможного взаимодействия с Бразилией и со странами БРИКС по линии технологического и научного сотрудничества.