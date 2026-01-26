РЭО запустил мониторинг экологической обстановки в стране

Российский экологический оператор запустил ФГИС «Экомониторинг». Система будет отслеживать экологическую обстановку обстановку по 18 различным направлениям. Данные будут поступать от министерств и ведомства, а также региональных и местных властей.

«Система „Экомониторинг“ — это единая цифровая платформа, которая получает различные данные, связанные с состоянием окружающей среды. Она продолжит свое развитие, в том числе должны появиться инструменты математического моделирования и прогнозирования, а также внедрены технологии искусственного интеллекта. Благодаря этому мы сможем объективно оценивать текущие процессы, управлять экологическими рисками и осуществлять комплексное прогнозирование», — сказал курирующий вопросы экологии вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Всего система предусматривает размещение 366 наборов данных экологической информации, которые разделены между 18 модулями мониторинга, затрагивающими все компоненты окружающей среды. В системе будут находиться сведения о состоянии и загрязнении воздуха, водных объектов, почв, объеме выбросов и сбросов загрязняющих веществ, об обращении с отходами и так далее. Открытая часть системы будет доступна всем желающим.

«Наибольший объем данных в систему „Экомониторинг“ загрузят в течение текущего года. А в ближайшие два года произойдет расширение функционала», — сказал замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев.