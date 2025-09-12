РЭО выступит инфопартнером 6-го международного демонтажного форума

Форум пройдет 19 и 20 ноября в Москве. Регистрация участников уже открыта и завершится 10 октября. Форум проводится при информационной поддержке Российского экологического оператора.

«Строительная отрасль очень перспективна для применения вторичных ресурсов. Использование переработанных материалов позволяет не только снизить нагрузку на полигоны, но и сделать строительство более экономичным и устойчивым», — отметили в пресс службе ППК РЭО.

На форуме обсудят практики демонтажа зданий, сортировки и переработки строительных отходов, а также меры по вовлечению вторичного сырья в новые проекты. Участниками станут представители органов власти, бизнеса, науки и общественных организаций.

Особое внимание в этом году будет уделено вовлечению отходов строительства во вторичный оборот. Эта задача реализуется РЭО совместно с Национальной ассоциацией демонтажа (НАДО) в рамках отраслевой программы «Применение вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2022–2030 годы».