РЭО выпустил облигацию на 6 млрд рублей для финансирования комплекса переработки в Ленобласти

Российский экологический оператор 24 сентября разместил облигацию стоимостью 6,192 млрд рублей. Покупателем ценной бумаги выступил Альфа-Банк. Средства, привлеченные за счет выкупа облигации, РЭО направил на создание комплекса по обработке отходов «Рахья» во Всеволожском районе Ленинградской области. Строительство предприятия уже началось.

«Общая стоимость инвестпроекта оценивается в 6,9 млрд рублей. 90% средств предоставил Российский экологический оператор — в форме займа для управляющей компании, — пояснили в пресс-службе ППК „РЭО“. — Теперь в Ленобласти появится еще один комплексный объект обращения с отходами. Он позволит региону приблизиться к достижению национальных целей по обработке 100% бытовых отходов и снижению доли полигонного захоронения вдвое».

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2026 год. Мощность обработки отходов составит 300 тысяч тонн в год, компостирования — 88,5 тысяч тонн, производства RDF-топлива — 45,5 тысяч тонн. Предприятие строит Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области.

Соглашение о финансировании инвестиционного проекта было подписано между РЭО, Альфа-Банком и Управляющей компанией по обращению с отходами в Ленинградской области на полях Петербургского международного экономического форума в 2025 году.