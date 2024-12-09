РЭО: в Республике Тыва появится новый мусоросортировочный комплекс

В Кызылском районе Республики Тыва к 2026 году появится современный мусоросортировочный комплекс. Мощность сортировки на нем составит 70 тысяч тонн в год. Проект обсудили генеральный директор РЭО Денис Буцаев и глава региона Владислав Ховалыг.

«Это очень важный для Республики проект. Отрадно видеть, что регион заинтересован в развитии системы обращения с отходами. Подготовка к строительству мусоросортировочного комплекса – это показатель активной фазы исполнения дорожной карты по реализации инфраструктуры. Проект требует значительных финансовых вложений, поэтому РЭО готов предоставить субсидию до 95% от его общей стоимости», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Мусоросортировочный комплекс будет расположен в районе пгт Каа-Хем. Проектная мощность сортировки (обработки) на нем составит 70 тысяч тонн в год, утилизации – 31,5 тысячи тонн в год, захоронения – 70 тысяч тонн в год. Плановый год ввода объекта – 2026. Уже готова проектно-сметная документация, в начале 2025 года ожидается получение заключения госэкспертизы.

«Строительство современного мусоросортировочного комплекса в нашей республике — вопрос давно назревший. Ценим, что при поддержке Российского экологического оператора Тыва выходит на новый уровень. Вся эта межведомственная работа позволит нашим гражданам почувствовать практический эффект от реализации нацпроекта «Экология», – сказал глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.