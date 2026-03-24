РЭО утвердил состав Экспертного совета по устойчивому развитию

В Российском экологическом операторе сформирован новый состав Экспертного совета по устойчивому развитию. Приказ об этом 19 марта подписала генеральный директор компании Ирина Тарасова.

Совет продолжит работу под председательством руководителя платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» (ИНФРАГРИН) Светланы Бик. Секретарем назначена заместитель руководителя департамента стратегического развития — начальник отдела устойчивого развития РЭО Татьяна Ковалева.

В обновленный состав вошли представители крупнейших компаний, финансовых институтов и экспертного сообщества. Среди них — топ-менеджеры и руководители направлений устойчивого развития «Экополиса Сертификаци и Сервис», группы «ЭкоЛайн», «Сибура», X5 Group, «Магнита», а также представители компаний-операторов обращения с ТКО, «Совкомбанка», ДОМ.РФ, Агентства стратегических инициатив и Российского университета дружбы народов.

Отдельный блок в составе Совета сформирован из сотрудников РЭО, отвечающих за ключевые направления — экономику замкнутого цикла, расширенную ответственность производителей, экологический мониторинг и финансово-аналитическую деятельность.

«Экспертный совет с момента своего создания динамично развивается. Сегодня мы формируем его состав так, чтобы объединить практический опыт промышленных компаний, ритейла и регоператоров, а также экспертные знания финансового и научного сообществ. Такой подход позволяет нам вырабатывать решения, которые действительно помогают отрасли двигаться вперед и внедрять принципы устойчивого развития», — подчеркнули в пресс-службе РЭО.

Совет является консультативным органом РЭО, в числе его задач — разработка рекомендаций по внедрению принципов экономики замкнутого цикла, стимулированию утилизации, декарбонизации отрасли и развитию «зеленого» финансирования.

«Принципиально важно, что РЭО не только сам формирует лучшие практики — публикует нефинансовую отчетность, получает ESG-рейтинги и выпускает зеленые облигации, — но и как отраслевой институт развития поддерживает процесс формирования отрасли на принципах прозрачности и ответственности, создавая добровольные правила, стандарты и рекомендации, которые способствуют трансформации участников сферы обращения с ТКО. Экспертный совет по устойчивому развитию принимает в этой работе активное участие», — отметила Светлана Бик.