РЭО: старшеклассники получат преимущества при поступлении в ведущие вузы по итогам экоолимпиады

Заключительный этап Московской олимпиады школьников по экологии для учащихся 8–11 классов прошел на площадке РЭУ имени Г. В. Плеханова. Олимпиада имеет второй уровень в перечне Российского совета олимпиад школьников, что дает право победителям на получение льгот при поступлении в ведущие вузы страны, включая МГИМО, Плехановский университет, ИТМО и РОСБИОТЕХ.

Эксперты РЭО выступили партнерами проекта и подготовили практико-ориентированные задания, приближенные к реальным задачам отрасли. На заключительном этапе школьники выполняли комплексные задания по направлениям изменения климата, экономики замкнутого цикла и обращения с отходами.

«Олимпиада не только позволяет выявить сильнейших школьников, но и формирует интерес к профессиям в сфере экологии и устойчивого развития. Предоставление льгот при поступлении создает дополнительные возможности для подготовки кадров в отрасли обращения с отходами. Рассчитываем, что участники олимпиады в будущем выберут образовательные программы экологического профиля, в том числе реализуемые при участии РЭО», — отметили в пресс-службе РЭО.

Одним из ключевых кейсов олимпиады стало расчетное задание по определению углеродного следа первичного и вторичного алюминия с анализом этапов жизненного цикла и оценкой экологической эффективности переработки. Формат требовал от юных экологов владения инструментами экологических расчетов и понимания принципов декарбонизации производства.

Олимпиада объединила 4,5 тыс. финалистов более чем из 80 регионов России и прошла на 16 площадках по стране при участии ведущих вузов и партнеров.