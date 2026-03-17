РЭО стал партнером всероссийского слета волонтеров

30 марта 2026 года в столичном кластере «Ломоносов» пройдет Всероссийский слет региональных отделений Движения «Экосистема». Ожидается участие 400 делегатов из регионов, а также представителей власти, курирующих молодежную и экологическую политики. Партнером мероприятия выступает Российский экологический оператор.

Ключевой темой станет презентация обновленного формата работы «Экосистемы» и утверждение плана деятельности на 2026 год. Участникам представят стратегию развития, ориентированную на усиление роли региональных отделений и расширение вовлечения людей в экоповестку.

В рамках деловой программы организаторы анонсируют стратегические сессии, рабочие группы и круглые столы. Они будут посвящены дефициту кадров в экологической сфере, участию общественных и добровольческих объединений в нацпроектах «Молодежь и дети» и «Экологическое благополучие», созданию и развитию экоцентров в стране. В рамках слета будут подведены итоги всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл», который стартовал в марте 2025 года.

«Эковолонтерство играет колоссальную роль в экопросвещении. Оно позволяет формировать новую культуру заботы об окружающей среде в молодежной сфере. Мы убеждены, что 2026 год станет для „Экосистемы“ еще более продуктивным и что работа Движения позволит привлечь все больше людей в дело заботы об экологии», — сказали в пресс-службе компании.

