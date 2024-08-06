РЭО стал партнером новой номинации Всероссийского конкурса «ПРО Образование — 2024»

Новая номинация «Популяризация экологических проектов и инициатив среди детей и молодежи», партнером которой стал Российский экологический оператор, призвана подчеркнуть важность экологического образования и поддержать проекты, направленные на популяризацию экологических инициатив и воспитание ответственного отношения к природе у детей и молодежи.

«РЭО уделяет большое внимание подготовке кадров для отрасли обращения с отходами и экономики замкнутого цикла. И огромное — просветительской деятельности. Ведь только так, от человека к человеку, могут передаваться экологические знания. Мы рады стать партнерами события, которое делает акценты на экопросветительскую журналистику, экологические аспекты в образовании. Победить смогут те, кто словом способен растопить сердца и побороть равнодушие людей, кто каждый день делает так много для формирования новой культуры, связанной с ответственным потреблением и экологичными привычками», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Номинация «Популяризация экологических проектов и инициатив среди детей и молодежи» открыта в рамках Всероссийского конкурса «ПРО Образование — 2024».

«В рамках конкурса «ПРО Образование» мы стремимся отразить актуальные направления образовательной журналистики. Сегодня экологическое просвещение становится все более востребованным. В школах по всей стране проводятся мероприятия, на которых детей знакомят с основными принципами бережного отношения к окружающей среде, заботе о будущем нашей планеты. С введением новой номинации мы поддерживаем тех журналистов и авторов, которые рассказывают о развитии этого важного направления», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Подать свои заявки могут как журналисты, так и индивидуальные авторы и блогеры, публикующие материалы по образовательной тематике в сфере экологии.

Конкурсные материалы будут оцениваться по таким показателям, как социальная значимость, достоверность, выразительность подачи информации и соответствие материалов современным требованиям журналистики.

Заявки принимаются до 15 октября 2024 года включительно, а имена победителей будут объявлены в декабре в ходе торжественной церемонии награждения в Москве.

Профессиональные журналисты и индивидуальные авторы могут подать работы в 17 номинациях. Среди нововведений этого года — номинация «Пушкинское перо», которая учреждена в год 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Педагоги и наставники, ведущие просветительскую и образовательную деятельность в социальных сетях, а также освещающие тему образования, смогут принять участие в конкурсе в номинации «Наставник-просветитель». Кроме того, в этом году введены пять категорий для сообществ в социальных сетях, которые ведут представители организаций дошкольного, общего, среднего профессионального, дополнительного образования, а также педагогических вузов.

Ознакомиться с полным списком номинаций и подробными условиями конкурса, а также подать заявку на участие можно на официальном сайте.