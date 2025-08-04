РЭО стал партнером конкурса «Лидер качества»

Российский экологический оператор стал партнером Всероссийского конкурса «Лидер качества». Его ежегодно проводит Роскачество. Генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова вошла в состав Наблюдательного совета конкурса, который после экспертной оценки утверждает победителей.

«Конкурс способствует повышению качества продукции и услуг в соответствии с национальными целями развития, внедрению ESG-принципов, передовых технологий и поддерживает инициативы молодых специалистов», — пояснил руководитель Роскачества Максим Протасов, возглавляющий Наблюдательный совет конкурса.

«Сегодня внедрение принципов ESG, устойчивого развития и бережливого производства — важная часть управленческой культуры. Конкурс „Лидер качества“ помогает формировать современные подходы в экономике и экологической сфере», — отметила Ирина Тарасова.

Федеральный конкурс направлен на выявление профессионалов, внедряющих передовые технологии в сфере качества, устойчивого развития, цифровых технологий и инновационного менеджмента. Экспертная комиссия уже начала оценивать поступившие заявки.

Участниками проекта стали представители самых разных отраслей — от металлургии и машиностроения до медицины, образования и ИТ. Финалисты будут приглашены на торжественную церемонию награждения, которая состоится в ноябре.