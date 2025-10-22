РЭО стал партнером фотоконкурса «Рассвет»

Российский экологический оператор стал партнером Национальной премии «Рассвет» — конкурса в области экопросвещения и природной фотографии, направленного на поддержку проектов, формирующих культуру осознанного потребления и бережного отношения к природе.

«Мы видим, насколько сильным инструментом экологического просвещения может быть визуальное искусство. Фотография и видео помогают не просто показать красоту природы, но и заставить задуматься о ее сохранении. В 2025 году РЭО выступает информационным партнером конкурса и вручит специальный приз „За популяризацию осознанного потребления“. Поддержка творческих инициатив, которые объединяют искусство и экологию, — важная часть работы РЭО», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Премия учреждена Союзом фотографов дикой природы и проводится при соорганизации Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (члена Консорциума РЭО «Экономика замкнутого цикла»).

Прием заявок на участие в конкурсе открыт с 20 октября 2025 года по 1 февраля 2026 года на сайте. Финалисты будут определены со 2 по 15 февраля, а голосование жюри пройдет с 16 февраля по 1 марта 2026 года. Дата и место церемонии награждения будут объявлены дополнительно.