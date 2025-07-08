РЭО стал официальным партнером фестиваля ТимФест

Российский экологический оператор стал официальным партнером уникального фестиваля здорового образа жизни ТимФест, который впервые пройдет в Москве. РЭО подготовит ряд увлекательных интерактивных зон и образовательных мероприятий, направленных на развитие экологической культуры и осознанного потребления.

«Мы рады стать частью первого масштабного фестиваля здорового образа жизни ТимФест, — сказала генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова. — Благодаря совместной работе мы сможем привлечь внимание общественности к вопросам защиты окружающей среды и устойчивого развития. Уверены, что такие инициативы вдохновят многих наших соотечественников на ответственное отношение к природе и здоровью».

Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к событиям, объединяющим спорт, здоровье и заботу об окружающей среде.

Среди мероприятий, организованных РЭО, — мобильная мастерская переработки «Зелёный фургон». Здесь каждый сможет попробовать себя в роли переработчика: с помощью велошредера раздробить пластиковые крышечки, создать полезные изделия из пластиковой крошки и многое другое.

Также на фестивале будет работать организованная РЭО зона экоспорта — яркие игры, сочетающие физическую активность и экологическое просвещение: экобаскетбол, экохоккей, экогольф и экофутбол.

Наконец, участников ждут мастер-классы и воркшопы: обучение раздельному сбору отходов, кастомизация вещей термопрессом и апсайклинг одежды своими руками.

Фестиваль состоится 8–10 августа в Москве («Тимирязев Центр»). Регистрация уже открыта на официальном сайте мероприятия.

Как сообщают организаторы, участие в фестивале не имеет строгих возрастных ограничений (0+), но дети до 16 лет допускаются только в сопровождении родителей или официальных представителей.