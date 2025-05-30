РЭО: собираемость платежей за вывоз ТКО в первом квартале 2025 года выросла на 1,3%

Собираемость платежей за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов в первом квартале 2025 года достигла 92,8%. Это на 1,3% выше показателя аналогичного периода 2024 года (91,5%). Средняя собираемость платежей среди граждан составила 93,3%, а среди юридических лиц — 91,6%.

«РЭО проводит системную работу вместе с субъектами для повышения качества вывоза ТКО по всей стране. И, как следствие, рост собираемости платежей в большинстве федеральных округов связан с повышением эффективности работы регоператоров, а также внедрением программ лояльности для добросовестных плательщиков», — отметила гендиректор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Положительная динамика, по сравнению с первым кварталом 2024 года, наблюдается в ряде федеральных округов. Сибирский (+2,7%), Северо-Западный (+2,5%) и Центральный (+1,5%) федеральные округа продемонстрировали значительный рост собираемости. Успех в этих регионах достигнут благодаря внедрению онлайн-сервисов оплаты и проведению информкампаний, объясняющих необходимость вовремя оплачивать услуги. Уральский и Южный федеральные округа сохранили показатели на уровне прошлого года благодаря стабильной и эффективной работе региональных операторов, которые качественно предоставляют услуги населению.

«В дальнейшем планируется усилить работу по повышению уровня собираемости в регионах со сниженными показателями. В частности — путем проведения разъяснительной работы с населением и бизнесом. Особое внимание уделим новым территориям для достижения среднероссийских показателей собираемости», — подчеркнул Евгений Карелов.

Снижение собираемости, по сравнению с первым кварталом 2024 года, отмечено в Северо-Кавказском, Дальневосточном и Приволжском федеральных округах. Региональные операторы в этих округах активно работают над улучшением ситуации, внедряя программы лояльности и разрабатывая индивидуальные подходы к работе с населением.

Новые территории Российской Федерации достигли уровня собираемости в размере 81% от выставленных платежей. Это положительная динамика, учитывая интеграционные процессы и активную работу региональных операторов по налаживанию системы обращения с ТКО.