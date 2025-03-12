РЭО: самозапрет на покупки поможет экологии России

Российский экологический оператор поддержал идею ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах, так как это может благотворно повлиять на экологию за уменьшения отходов.

«РЭО поддерживает предложение самозапрета покупок на маркетплейсах. Импульсивные покупки, которые зачастую происходят во время акций маркетплейсов, приводят к росту объемообразования отходов товаров и упаковки», — сказали в пресс-службе РЭО.

Там напомнили о таких акциях, как «Черная пятница», «Киберпонедельник», 11.11. В 2024-м обороты интернет-магазинов в России за 11 ноября были на 32% выше, чем годом ранее, а число покупок выросло на 45%, оборот магазинов женской одежды вырос почти в 3 раза.

«При этом на переработку отходы, возникшие после импульсивных покупок на маркетплейсах, как правило, не направляются и имеют риск оказаться на полигонах. Поэтому введение самозапрета покупок может иметь положительные последствия не только для кошельков россиян, но и для экологии нашей страны», — добавили в пресс-службе РЭО.

Ранее СМИ писали, что идею также поддержало Минэкономразвития РФ, которое готово провести такой эксперимент с маркетплейсами.