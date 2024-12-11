РЭО: Россия и ЮАР договорились о совместном развитии экономики замкнутого цикла

Специалисты Российского экологического оператора провели рабочую встречу с сотрудниками отдела экономики и природопользования Посольства Южно-Африканской Республики, в ходе которой обсудили сотрудничество двух стран в сфере обращения с ТКО и совместного формирования ЭЗЦ.

«В формирующемся новом многополярном мироустройстве сотрудничество со странами Африки и БРИКС на сегодняшний день носит основополагающий характер для Российской Федерации. Напомню, что на прошедшем в Санкт-Петербурге в июле 2023 года саммите Россия-Африка с ЮАР был подписан Меморандум о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, что документально закрепило намерение двух стран развивать взаимовыгодные отношения по экологической проблематике и впредь», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Представители РЭО рассказали о задачах компании, реализации национального проекта «Экология», а также осветили готовые решения для дальнейшего взаимодействия как с ЮАР, так и с другими странами африканского континента. Наработки РЭО в области рекультивации полигонов, строительства комплексов по переработке отходов, а также ИТ-сферы вызвали большой интерес со стороны представителей посольства ЮАР.

В свою очередь, коллеги из Южно-Африканской Республики рассказали о правительственном проекте по переработке шин, при реализации которого более 150 тысяч тонн использованных шин были отправлены со свалок на переработку, а также о недавно введенном в эксплуатацию в Йоханнесбурге крупнейшем в регионе заводе по переработке ПЭТ-бутылок.

Также стороны обсудили сотрудничество в области науки и образования и договорились о создании в ближайшее время глобального центра Россия-ЮАР по подготовке кадров в области природопользования, обращения с ТКО и продвижения принципов ЭЗЦ.