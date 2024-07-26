РЭО: регоператорам требуется более 3000 мусоровозов

Российский экологический оператор в ходе мониторинга деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и проведенного опроса в конце первого квартала 2024 года выявил потребность в 3275 мусоровозах. Регоператоры объясняют нехватку техники ее дороговизной и сложностью ремонта импортных мусоровозов.

«По результатам мониторинга, проводимого РЭО, установлено, что регоператоры используют около 22 тысяч единиц техники. И в последнее время проблема износа техники становится для них все более актуальной. Если в 2023 году, по информации регоператоров, потребность составляла около 3082 единиц, то по результатам опроса в 2024 году эта потребность увеличилась до 3275 единиц», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«С момента начала реформы прошло более 5 лет, срок амортизации мусоровоза составляет 7 лет, однако реальный срок службы — не более 3-4 лет, что связано, в первую очередь, с высокой интенсивностью эксплуатации мусоровозов, особенно в периоды высокого сезона (мусоровоз может работать практически круглосуточно) и продолжительностью их ремонта. Это приводит к увеличению затрат региональных операторов, связанных с ремонтом и обслуживанием техники, а также к возникновению простоев в работе „, — добавил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Основной причиной износа мусоровывозящей техники является ее недостаточное количество в автопарке регионального оператора. Здесь необходимо учесть, что за последние годы стоимость техники увеличилась кратно. Процентная ставка по кредитам и лизингу для приобретения спецтехники поднялась в 2 раза. Также увеличилась продолжительность ремонта техники в связи с высокой стоимостью запчастей и сроками их поставки, вызванных уходом иностранных компаний и логистическими трудностями.

Все указанные факторы влияют на оперативное обновление и приобретение в достаточном количестве специализированной техники по вывозу ТКО, а также на соблюдение графиков вывоза отходов и удовлетворенность качеством оказываемой услуги со стороны потребителей.