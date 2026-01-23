РЭО рассказал о развитии экологической культуры на Колыме

«ЭкоКолыма» — победитель Зеленой Премии-2025 — за пять лет реализации своих проектов собрала с колымчан 120 тонн вторсырья. Вовлечь людей в проект удалось благодаря экопросвещению.

«ЭкоКолыма» на регулярной основе проводит различные просветительские акции в образовательных учреждениях и на городских мероприятиях. Благодаря этому удается вовлекать жителей региона в зеленую повестку. Например, более 4000 тысяч человек активно сдают вторсырье. За пять лет отправлено на переработку более 120 тонн вторсырья. За один только 2024 год собрано 29,5 тонны макулатуры, 10,5 тонны пластика и 3 тонны металла.

Собранное сырье на собственном складе сырье проходит этапы сортировки и прессования в кипы. По достижении необходимого объема (40-футовый контейнер), пластик отправляется морским путем во Владивосток на перерабатывающий завод «Репласт», а макулатура — в Хабаровск.

Все привлеченные в проект деньги, в том числе и Зеленая премия РЭО, направляются на софинансирование проекта «Школа замкнутого цикла». Цель — внедрение там обучения рациональному потреблению, закупка оборудования для экопросвещения и запуск локальной линии переработки пластика (тип 5 PP). Это позволит детям своими глазами увидеть процесс создания готовых изделий (линеек, стаканов) из вторсырья.

«Проект представляет собой комплексную программу, направленную на формирование экологической культуры в Магадане и области. Серия просветительских мероприятий, публикации в соцсетях и возможность сдавать вторсырье приводит к увеличению интереса жителей города к экологичному образу жизни. Мы всегда поддерживаем подобные просветительские проекты, направленные на сохранение природы региона», — рассказали в пресс-службе РЭО.