РЭО провел семинар слушателям международной образовательной программы «Команда Абхазии»

Семинар для слушателей международной образовательной программы «Команда Абхазии», организованной мастерской управления «Сенеж», прошел в Российском экологическом операторе 8 июля. В рамках встречи представители Республики Абхазия ознакомились с российским опытом в сфере обращения с отходами и экологической цифровизации.

«Семинар стал частью практического блока программы подготовки управленческих кадров. Такие встречи способствуют укреплению межгосударственного сотрудничества и распространению эффективных экологических решений в дружественных странах», — сообщили в пресс-службе ППК РЭО.

Эксперты РЭО представили участникам ключевые инструменты и решения, применяемые в России: развитие федеральной государственной информационной системы учета ТКО (ФГИС УТКО), внедрение систем экологического мониторинга, работа института расширенной ответственности производителей (РОП), а также меры по устранению кадрового дефицита в отрасли.

Участники также обсудили роль консорциума «Экономика замкнутого цикла» в подготовке специалистов и формировании новых компетенций.