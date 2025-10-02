РЭО проведет вебинар о том, как сделать любое мероприятие экологичным

«Мы стремимся сделать экологические принципы частью повседневной жизни. Организация мероприятий — это хорошая возможность показать на практике, что забота о природе начинается с простых шагов. Вебинар станет площадкой для обмена опытом и поможет педагогам и организаторам внедрять экологические решения в свою работу», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Участники узнают, что такое «Зеленый стандарт», разработанный движением «Делай!» совместно с РЭО, и как его применять на практике. Эксперты расскажут, какие меры помогают снизить количество отходов и углеродный след мероприятий, как сэкономить ресурсы и вовлечь участников в экологические инициативы.

Отдельное внимание будет уделено опыту движения «Экосистема», которое внедряет экологические подходы на крупных форумах. Спикером выступит проектный менеджер Всероссийского движения «Экосистема» Анна Федосова.

Участие в вебинаре бесплатное, по итогам выдается сертификат. Зарегистрироваться можно по ссылке. Начало в 14:00 (мск).

Всероссийский образовательный проект по формированию культуры обращения с отходами «Экоход» реализуется РЭО совместно с ФГБОУ ДОК «Центр всестороннего развития детей „Прогресс“.