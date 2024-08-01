РЭО проведет вебинар о новых правилах коммерческого учета объема ТКО

Российский экологический оператор проведет вебинар на тему «Новый порядок коммерческого учета объема и массы твердых коммунальных отходов (ТКО). Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

Вебинар проведет заместитель генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой РЭО Алексей Макрушин.

Посетители онлайн-семинара узнают о способах коммерческого учета ТКО и условиях их применения, о новых полномочиях регионов по установлению региональных актов по коммерческому учету, о том, как выбрать способ определения количества ТКО, вывозимых регоператором с контейнерной площадки, для расчета платы за услугу по обращению с ТКО для отдельных категорий потребителей.

Также на вебинаре расскажут, как осуществляется коммерческий учет в показателях массы на всех этапах обращения с ТКО, включая расчеты с потребителями, и как рассчитать количество ТКО, если средство измерения вышло из строя или неисправно.

Семинар состоится 1 августа в 11:00 (по Мск) по ссылке.