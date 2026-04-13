РЭО проведет экоуроки для жителей столицы в центрах московского долголетия

В рамках партнерства эксперты РЭО 25 апреля проведут серию лекций. Участникам расскажут, как устроена система обращения с отходами в России, разберут популярные мифы о мусоре и покажут, какие экопривычки можно внедрить в повседневную жизнь без лишних усилий. Также гости узнаю, как обращаться с вторсырьем и узнать, что происходит с отходами после того, как они покидают контейнерную площадку.

«Такие инициативы — это не просто субботники, а возможность в понятной и живой форме рассказать людям, как работает отрасль и что каждый может сделать для чистоты вокруг. Мы видим, что интерес к экологической теме растет, и важно поддерживать его через простые и полезные форматы», — отметили в пресс-службе РЭО.

Акция объединит москвичей разных поколений и пройдет сразу на нескольких площадках. Посмотреть расписание и узнать, где именно будет проходить «Субботник поколений», можно на сайте или лично в любом центре московского долголетия, а также по телефону: +7 495 870⁠-44⁠-44.