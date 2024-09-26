РЭО: продлен осенний набор на программы ДПО в Плехановском университете

Набор на обучение по программам дополнительного образования «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России» и «Основы и принципы экономики замкнутого цикла», созданных при участии специалистов Российского экологического оператора, продлили до 7 и 8 октября в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова.

«В Плехановке почти завершен набор на две программы, направленные на подготовку кадров в сфере экономики замкнутого цикла. Проанализировав обратную связь, мы увидели, что программы востребованы и эффективны для слушателей, и уверены, что программы позволят подготовить еще один поток профессионалов, необходимых для отрасли», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Занятия будут проходить дистанционно. Каждая программа стоит 32 тысячи рублей. Курс «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России» длится 52 академических часа, «Основы и принципы экономики замкнутого цикла» — 50.

«Хотим еще раз напомнить всем тем, кто еще не успел подать свои документы на программы ДПО в Плеханова, о такой возможности», — подчеркнул PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Кроме того, высокотехнологичные компании Москвы — юридические лица и ИП — могут рассчитывать на субсидию, которая предполагает до 95% компенсации затрат на обучение сотрудника. Подать заявку можно по ссылке.

Также продолжается набор на программу «Проектирование и эксплуатация комплексов по переработке отходов. Экотехнопарки, экопромышленные парки, промышленные симбиозы».

По всем интересующим вопросам можно обратиться к ответственным сотрудникам Плехановского университета.