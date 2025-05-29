РЭО: проблематику сферы обращения со стройотходами обсудили на площадке ТПП РФ

Российский экологический оператор провел 28 мая совместное заседание Совета ТПП РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии и Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства. На встрече обсудили проблематику сферы обращения с отходами строительства и сноса, а также применение вторичного сырья в строительстве.

Со вступительным словом выступили председатель Совета ТПП РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии, депутат Государственной Думы Андрей Луговой и председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, Президент Ассоциации «Саморегулируемая организация „Межрегиональное Объединение Строителей“ Ефим Басин.

Заместитель председателя Совета, директор по развитию экономики замкнутого цикла ППК РЭО Игорь Забралов выступил модератором заседания.

«В России ежегодно наращиваются объемы строительства жилья, производственных площадей, транспортной инфраструктуры, реализуются программы реновации, активно ведется работа по обустройству общественных пространств. В этой связи объем образования отходов строительства показывает ежегодный прирост. Мы понимаем, что в строительном секторе большой потенциал применения собственных отходов, а также отходов из других секторов экономики — ЖКХ, нефтехимии и других. Поэтому взаимодействие предпринимателей из сектора утилизации отходов и строителей является стратегическим», — сообщил Игорь Забралов.

Он также предложил провести профильную форум-выставку товаров из вторсырья (стройматериалы, элементы благоустройства и прочее). Цель мероприятия — популяризация товаров из вторичного сырья, которые не уступают по качеству продукции из первичного сырья.

В заседании приняли участие представители научного и предпринимательского сообщества, бизнес-ассоциации, институт развития АО «ДОМ.РФ» и профильные федеральные органы исполнительной власти — Минприроды России, Минстрой России, Минпромторг России, ФАУ «РОСДОРНИИ».