РЭО призвал сокращать объем упаковки на фоне роста онлайн-продаж

По данным аналитиков, чьи выводы приводят «Ведомости», за год онлайн-продажи выросли на 44% — с 824 миллиардов до 1,2 триллиона рублей, при этом количество заказов составило 788 миллионов, это на 33% больше, чем в 2023 году.

«Около 50% твердых коммунальных отходов (ТКО) представляют собой упаковку. Вы можете проверить свое мусорное ведро дома и сами в этом убедиться. При этом с каждым годом растут онлайн-продажи, а маркетплейсы стали уже обыденностью. У каждого товара есть своя упаковка, которая после доставки, как правило, отправляется в бак. РЭО призывает ретейлеров и маркетплейсы продумать экологичную упаковку, отказаться от излишней везде, где это возможно, а также организовать от покупателей сбор упаковки для ее дальнейшей переработки. Только благодаря участию всех, в том числе бизнеса, удастся снизить полигонное захоронение, а также перейти к экономике замкнутого цикла, когда отход можно вернуть в оборот», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В качестве альтернативной упаковки РЭО предлагает использовать картонные и бумажные изделия, созданные с использованием вторичного сырья, а также любые другие перерабатываемые виды упаковки, которые подлежат сбору.

Покупателям рекомендуется использовать многоразовые пакеты, авоськи, сумки, а от одноразовых пакетов отказываться. При заказе еды следует отказываться от пластиковых одноразовых столовых приборов и посуды, заменяя их многоразовыми.