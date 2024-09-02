РЭО призвал школьников начать обучение в «Зеленой школе»

Узнать о том, как устроена отрасль по обращению с отходами, какие бывают экопривычки и как спасти животный мир от загрязнения, можно из материалов «Зеленой школы». Генеральный директор Российского экологического оператора призвал школьников начать учебный год с уроков экологии.

«Планета — наш общий дом, и ей тоже требуется забота, ведь ее ресурсы не бесконечны. Проект „Зеленая школа“ направлен на то, чтобы наши юные граждане обратили внимание на экологию, задумались о том, какой вклад в защиту окружающей среды могут внести они. Например, завести новые привычки, просто начав раздельно собирать отходы. А о том, как различать виды отходов, во что их можно переработать, они узнают на уроках „Зеленой школы“. Поздравляем учащихся с началом учебного года и желаем успехов на пути получения знаний», — сказал в видеообращении генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Уроки длительностью 30 минут рассчитаны на 1−11 классы и учреждения среднего профессионального образования. Учащихся ждут интерактивные задания на тему утилизации отходов. Они узнают, какие бывают экоакции, как устроена отрасль, что такое раздельный сбор отходов.

«РЭО подготовил материалы „Зеленой школы“ в помощь педагогам. Данный проект позволит расширить знания школьников об экологии и привить интерес к природоохранной деятельности. Экопросвещение с самого юного возраста является необходимым пунктом для построения экономики замкнутого цикла», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко.

Специальный образовательный цикл «Зеленая школа» можно скачать на сайте РЭО по ссылке.