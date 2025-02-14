РЭО призвал фотографов принять участие в экоконкурсе

До окончания приема работ на национальную премию в области экопросвещения «Рассвет» осталось два дня. Российский экологический оператор стал информационным партнером проекта и призвал фотографов принять участие в экологическом конкурсе.

«РЭО поддерживает разнообразные природоохранные проекты. Премия „Рассвет“ — отличный шанс привлечь внимание к инициативам по охране окружающей среде и важности ее сохранения, а для авторов — заявить о себе и своем таланте», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Премия направлена на оценку тех, кто делает значительные экологопросветительские проекты с использованием визуальных инструментов: фотографии, видеоконтента и других творческих приемов.

Работы принимаются до 16 февраля включительно. Победителей объявят в марте.

Председателем жюри конкурса является заслуженный эколог РФ, председатель Союза фотографов дикой природы, соавтор идеи премии «Рассвет», основатель и многолетний руководитель фестиваля «Золотая Черепаха», директор Горного института МИСИС Александр Мясков. МИСИС входит в Консорциум РЭО.

РЭО основал Консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. В него вошли представители науки, образования, промышленности и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).