РЭО: принят закон, исключающий двойной учет отходов в рамках РОП

Президент РФ Владимир Путин 8 августа подписал закон о нормативах образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение. Теперь исключается возможность учитывать один и тот же объем вторичного сырья и как основание для выпуска акта утилизации, и как основание для снижения платежа по РОП.

«Двойной учет утилизации отходов товаров и упаковки теперь окончательно исключен в рамках расширенной ответственности производителей (РОП) — президент подписал соответствующий закон. Безусловно, эта поправка внесет вклад в развитие отрасли обращения с отходами и сделает ее еще прозрачнее и понятнее. Позволит исключить ситуации некорректного исчисления. Только так мы придем к показателям, установленным президентом до 2030 года, и начнем грамотно обращаться с вторичными ресурсами», — сказал заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Патрушев.

«Скажем прямо — в отрасли была некая «лазейка», когда один и тот же объем утилизированных отходов учитывался дважды: например, одной компанией — как объем переработанных отходов, подтвержденный актом утилизации; другой — как основание для льготы по экосбору. Однако эта ситуация недопустима: выходит, что объем ответственности снижен у обеих компаний. Закон призван исправить ситуацию», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Поясним на примере. Утилизатор переработал 10 тонн бутылок ПЭТ и произвел 10 из них 10 тонн гранул. Выпустил акт утилизации, который купила Компания А в счет переработки своих бутылок ПЭТ. Однако гранулу Утилизатор продал Компании Б, которая произвела бутылки с содержанием данного вторсырья. В итоге А и Б учли по 10 тонн пластика для снижения экосбора, первая при помощи акта утилизации, вторая — через льготу по использованию вторичного сырья (понижающий коэффициент). Складывается ощущение, что переработано 20 тонн, так будет выглядеть и в системе. Однако по факту утилизировано всего 10 тонн.

Благодаря принятому закону будет исключена ситуация, когда одна компания получает акт утилизации, а другая — основание для снижения платежа по РОП, но при этом происходит двойной учет одного и того же сырья производителями товаров и упаковки.