РЭО представил СПЧ концепцию по минимизации образования отходов

Директор по устойчивому развитию Российского экологического оператора Игорь Забралов представил концепцию по минимизации образования отходов на заседании постоянной комиссии по экологическим правам Совета по правам человека.

«Концепция по минимизации образования отходов разработана в рамках реализации федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“. Основная цель минимизации образования отходов — формирование эффективной государственной модели регулирования, направленной на максимальное увеличение срока эксплуатации товаров и недопущения утраты ими потребительских свойств, а также на максимальную эффективность использования природных ресурсов и снижение объема сложноперерабатываемых отходов», — сказал Игорь Забралов.

Основными задачами концепции являются продление жизненного цикла товаров, развитие системы центров по ремонту и обслуживанию товаров, поэтапный отказ от одноразовых товаров и упаковки в пользу многоразовой альтернативной продукции, развитие систем совместного использования вещей, минимизация образования пищевых отходов, популяризация ответственного использования, в том числе в рамках образовательных программ.

Основы и приоритетные направления государственной политики, связанные с экономикой замкнутого цикла, а также правоотношения, возникающие при ее реализации, планируется урегулировать отдельным законом, о ходе разработки которого сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Тетенькин.

Расширенное заседание постоянной комиссии по экологическим правам Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека на тему: «Минимизация образования отходов как основа экономики замкнутого цикла, сохранения ресурсов и обеспечения экологического благополучия граждан» состоялось 2 октября.

В мероприятии также приняла участие исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

«Система обращения с отходами проходит становление и подстраивается под геометрический скачок образования и изменение морфологии отходов. Столько упаковки и одноразовых короткоживущих товаров невозможно быстро встроить ни во вторичное использование, ни в переработку. Остается только путь на полигон. Поэтому надо говорить, что обращение с ТКО — важное, но не единственное, звено в цепочке жизненного цикла товаров. Важно также снижение отходообразования, но не через снижение уровня жизни, а путем перехода на принципы циклической экономики. Не только материалы и востребованность вторичного ресурса, но и плановый срок выбытия товаров, который описывает производитель в паспорте продукции, должен влиять на ставки расширенной ответственности производителя», — отметила Валерия Гулимова.

Предложения, проработанные РЭО совместно с заинтересованными министерствами, направлены в правительство Российской Федерации.