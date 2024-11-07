РЭО предложил создать отдельные площадки для растительных отходов

Вопрос создания специализированных площадок для отходов, которые не относятся к твердыми коммунальным (ТКО), обсудили на заседании Межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами. Российский экологический оператор предложил отдельно накапливать ветки и спилы.

«Касательно растительных отходов существует большая проблематика, люди складируют такие отходы на площадках и там образуются навалы. РЭО провел анализ и собрал позиции по данному вопросу от регионов. Практика такова, что складирование растительных отходов описывается в региональных актах, касающихся вопросов накопления ТКО. Однако под такие виды отходов важно предусматривать особенности в региональном законодательстве, чтобы отходы ехали непосредственно на объекты компостирования. Также важно стимулировать создание специализированных площадок для приема отходов, которые не должны размещаться в контейнерах», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Сейчас в региональных актах субъекты прописывают, что растительные отходы должны складироваться на площадках, например, упаковываться в пакеты, распиливаться на более мелкие куски, чтобы они помещались в специальную технику.

«Для создания отдельных площадок для не ТКО мы предлагаем использовать в том числе средства экологических платежей и штрафов, предоставлять субсидии за счет экологического сбора и устанавливать всевозможные льготы», — добавил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Межведомственная рабочая группа по решению вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления была создана в августе 2024 года по приказу министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова. В группу вошли представители РЭО, Совета Федерации, Государственной Думы, надзорных и федеральных органов власти, уполномоченные сотрудники от каждого субъекта. Заседания штаба проходят еженедельно.