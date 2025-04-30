РЭО поздравил Роскачество с юбилеем

Стратегический партнер Российского экологического оператора (РЭО) — национальная система качества Роскачество — отпраздновал 30 апреля 2025 года свой юбилей — 10 лет, а также десятилетие с момента возрождения Знака качества в России.

«Роскачество играет важную роль в повышении качества товаров и услуг в стране. Но их работа давно вышла за рамки обычного контроля характеристик. Сегодня, когда перед всеми стоит задача перехода к устойчивому развитию, все больше компаний хотят быть полезными и для людей, и для экологии», — подчеркнула генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Осенью прошлого года РЭО вместе с Роскачеством запустили проект добровольной сертификации «Зеленый офис». Программа предназначена для тех, кто хочет сделать свой офис экологичным. Сертификация проводится по стандарту, который разработал РЭО: он включает в себя требования к экологическим характеристикам помещений и работе сотрудников. Более подробную информацию о том, как организовать экологически эффективный офис, можно найти в разделе «Зеленый офис» на сайте РЭО.