РЭО, Подмосковье и «Акрон Холдинг» договорились развивать сбор и утилизацию отходов электроники

«С прошлого года заработали новые правила утилизации отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО). Глубина утилизации электроники должна быть на уровне 85%, а утилизаторы должны иметь необходимые мощности и систему весового контроля. Такая работа делается в рамках совершенствования института расширенной ответственности производителей. Еще одним шагом к обновлению системы сбора и утилизации электроники, отходы которой являются многокомпонентными и требуют тщательного подхода, станет соглашение с Подмосковьем и „Акрон Холдингом“. Будем работать над созданием сети пунктов сбора ОЭЭО. Уверен в плодотворном сотрудничестве», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В рамках соглашения на территории Московской области планируется развивать сеть пунктов приема вторичного сырья и сбора ОЭЭО (экобоксы, экотакси, мегабак и т. д.). Дорожная карта, в которой будут выработаны конкретные предложения по стимулированию сбора ОЭЭО, будет подготовлена в течение 90 дней после подписания.

«Около 5 лет назад Московская область перешла на раздельный сбор мусора. Сегодня в регионе работают большие комплексы по его переработке. Но особое внимание мы должны уделять утилизации отходов электронного и электрического оборудования, тем более что с прошлого года введены новые правила. Для усовершенствования системы обращения с ними совместно с Российским экологическим оператором и компанией „Акрон Холдинг“ мы планируем модернизировать утилизационные мощности компании. Кроме того, будет расширена сеть пунктов приема ОЭЭО — установим экобоксы для вторсырья, обустроим дополнительные площадки в рамках нашего проекта „Мегабак“, увеличим количество „Экотакси“ для перевозки отходов и т. д. Надеемся, что все это поможет сделать наш регион еще чище», — сказал губеронатор Андрей Воробьев.

Стороны также обсудили важность системного взаимодействия с региональными операторами по извлечению ОЭЭО из ТКО.

Также планируется рассмотреть возможность утилизации ОЭЭО, формирующихся на государственных и муниципальных предприятиях, на площадках АО «Акрон Холдинг», который насчитывает более 30 производственных предприятий в 52 регионах России, в том числе в Московской области.

«Московская область — один из базовых регионов развития группы компаний „Акрон Холдинг“. Здесь созданы комфортные условия для инвесторов. Наш Холдинг представлен в регионе несколькими предприятиями, в том числе перерабатывающими. Они наработали успешные практики в вопросах эффективного обращения с отходами, и в рамках тесного сотрудничества с региональной властью активно реализует их, в том числе используя меры господдержки. Создание новых утилизационных мощностей в Подмосковье, в частности, позволит нарастить объем перерабатываемой электротехники, что положительно скажется не только на развитии „зеленой“ экономики, но и промышленности в целом, так как извлекаемые вторресурсы послужат сырьем для новой продукции», — отметил генеральный директор ГК «Акрон Холдинг» Павел Морозов.

РЭО выступает экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в Санкт-Петербурге 5−8 июня.