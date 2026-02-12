РЭО подготовил поправки для изменения ценообразования за вывоз отходов

Российский экологический оператор совместно с Минприроды подготовил и внес в Правительство проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 26 августа 2023 года № 1390». Это позволит по-новому оценивать объем отходов, за который платят граждане, чтобы приблизить его к фактическому.

Ранее при расчете нормативов для жителей многоквартирных и индивидуальных жилых домов применялся только метод замеров ТКО. Для этого специалисты в регионах каждый сезон проводили физические замеры отходов, каждый этап длился семь дней. После анализа этих данных высчитывался норматив накопления. Это был достаточно длительный процесс. Ключевое изменение в проекте нормативного акта снимает ограничение на расчет нормативов накопления путем сравнительного анализа для многоквартирных и индивидуальных жилых домов.

Сравнительный анализ представляет из себя формулу, где базовое значение умножают на установленный коэффициент (значения были определены на основании специальных исследований ППК «РЭО»). Данная мера позволит приблизить расчеты к фактическому образованию отходов, исключив возможности искажения нормативов.

Еще одно важное изменение в проекте постановления касается эпидемиологически безопасных медицинских отходов класса А. Согласно новой норме, появляется возможность установить норматив накопления для медицинских организаций методом сравнительного анализа. Благодаря новой норме больше не придется проводить дорогостоящие замеры каждый сезон.

«Ведется планомерная работа по совершенствованию законодательства, которое регулирует отрасль обращения с отходами. Подзаконные акты оперативно приводятся в соответствие с обновляющимся законодательством в сфере ТКО», — сказал замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев.