РЭО поддержал штрафы за замусоренные квартиры

Российский экологический оператор поддержал инициативу депутатов Госдумы по ужесточению ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований в жилых и общественных помещениях. Законотворцы разрабатывают законопроект, которым хотят увеличить штрафы за мусор и тараканов до 25 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей — для юридических.

«РЭО поддерживает эту инициативу: отходы необходимо разделять на два потока, а не устраивать дома несанкционированную свалку. Для более эффективной сортировки отходов следует устанавливать в квартирах, а также общественных и коммерческих помещениях два контейнера для отходов. В один следует выбрасывать вторсырье, то есть бумагу, пластик, стекло, а в другой — смешанные отходы, то есть остатки пищи, использованные средства гигиены и так далее. Остатки пищи, то есть органические отходы, к примеру, тоже могут быть переработаны в компост», — говорится в сообщении пресс-службы РЭО.

В РЭО напомнили о правилах содержания контейнерных площадок. Частота вывоза отходов с них регулируется СанПин 2.1.3684-21. Отходы должны вывозиться не реже одного раза в трое суток зимой и ежедневно летом. При этом допускаются отклонения от этих сроков: при среднесуточной температуре +5 градусов и ниже — не более 48 часов, при температуре от +5 градусов и выше — не более 24 часов.

Также в РЭО призывают при возникновении проблем с вывозом отходов направлять жалобы в сервис «РЭО Радар». Сделать это можно через форму на сайте или по телефону 8 (800) 551-31-20. Специалисты РЭО совместно с регоператорами и другими компетентными структурами помогут решить вопросы граждан.