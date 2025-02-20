РЭО передал Херсону 115 мусоровозов за 2 года

Российский экологический оператор передал Херсонской области за два года 115 единиц специализированной техники и более 3500 контейнеров. РЭО помогает новым регионам в оснащении спецтехникой для обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), контейнерами и бункерами с 2023 года в рамках программы социально-экономического развития Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Программа утверждена распоряжением Правительства РФ.

«Для нормализации ситуации в сфере обращения с отходами на территории новых регионов и обеспечения первоочередной потребности субъектов РФ с 2023 года РЭО поставляет спецтехнику, контейнеры и бункеры на эти территории. За 2023−2024 годы РЭО безвозмездно передал в Херсонскую область 115 единиц специализированной техники для обращения с ТКО и 3579 контейнеров и бункеров», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Эксплуатирует технику и контейнеры ГБУ Херсонской области «Экологический оператор Херсонской области», которое с июня 2024 года наделено статусом регионального оператора на всей территории субъекта. Ранее, с октября 2023 года, организация была наделена полномочиями по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению и накоплению отходов, в том числе ТКО до назначения постоянного регионального оператора. Регоператор ежемесячно вывозит порядка 7 тысяч тонн отходов на 12 действующих полигонов.

По состоянию на 18 февраля 2025 года в работе задействовано 96 единиц техники и 3073 единицы контейнеров и бункеров, переданных РЭО. Оставшиеся 19 единиц техники начнут эксплуатировать после прохождения процедуры государственной регистрации, 506 единиц контейнеров и бункеров планируется расставить до конца февраля.

«Поступление новой специализированной техники, контейнеров и бункеров позволяет регионам планомерно увеличивать охват обслуживаемых населенных пунктов, улучшать качество процедуры сбора и транспортирования ТКО. Техника, переданная РЭО, используется на территории 13 муниципальных округов Херсонской области», — сообщил заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

36 единиц техники, полученной от РЭО, используется на территории Скадовского муниципального округа, еще 60 единиц распределены по 12 муниципальным округам. Контейнеры и бункеры расставлены на территории 12 муниципальных образований.

С учетом дополнительной потребности Херсонской области в специализированной технике для обращения с ТКО и контейнерах регион утвердил соответствующие дорожные карты по обеспеченности транспортными средствами, контейнерными площадками и контейнерами.