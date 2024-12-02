РЭО: отходы из восьми районов Ленобласти начали принимать на КПО «Кингисепп»

В Ленинградской области начнёт принимать отходы первый в регионе комплекс по переработке. Новый объект, расположенный в Кингисеппе, будет принимать отходы сразу из восьми районов региона.

«“Кингисепп“ в Ленинградской области является одним из передовых и высокотехнологичных комплексов, его мощность обработки отходов составляет до 300 тысяч тонн ежегодно. Предприятие оснащено отечественным оборудованием и будет принимать на обработку весь поток твердых коммунальных отходов из восьми районов субъекта. Строительство этого объекта длилось два года, а общий объем инвестиций в проект составил 4 млрд рублей. Из этой суммы РЭО предоставил проекту 2,9 млрд рублей в рамках федеральной меры поддержки», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, комплекс будет принимать отходы из восьми южных районов Ленинградской области: Кингисеппского, Ломоносовского, Тосненского, Волосовского, Гатчинского, Сланцевского, Лужского, а также Соснового Бора.

«Сегодня стартовала новая экологическая веха Ленинградской области. Ввод в эксплуатацию такого важного и значимого объекта, как КПО «Кингисепп» — очередной показатель того, как в нашей стране меняется подход к сбору и утилизации отходов. Меняется, согласно новейшим стандартам – современным и экологичным. Это большой шаг в выполнении задачи, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным — обеспечить к 2030 году стопроцентную обработку ТКО и вдвое снизить объем захоронения», — отметил генеральный директор АО «Управляющая компания по обращениям с отходами в Ленинградской области» Антон Бучнев.

Акт ввода объекта в эксплуатацию подписали 29 ноября. Этому предшествовало получение положительного заключения Ростехнадзора и Росприроднадзора.

Помимо КПО «Кингисепп» в Ленобласти в конце 2025 года введут КПО «Рахья». Суммарно два объекта обеспечат обработку 90% отходов в регионе, что позволит позволит достичь целевых показателей нацпроекта «Экология».