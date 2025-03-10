РЭО опубликовал расписание вебинаров по РОП

«Открываем для представителей бизнеса серию вебинаров по РОП. На них они узнают, кто является субъектом РОП, кто подает отчеты об утилизации отходов, как подготовить документацию для вхождения в реестр утилизаторов и многое другое. Наша цель — помочь добросовестным участникам отрасли и смежных сфер, чтобы они не ощущали необходимые для развития отрасли меры как дополнительную административную нагрузку», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Онлайн-совещания пройдут в 18 регионах и в каждом федеральном округе Российской Федерации. Подключиться к ним может любой желающий по ссылке.

Расписание вебинаров по РОП (время московское):

Ульяновская область — 11 марта в 10:00;

Кемеровская область — 12 марта в 10:00;

Ивановская область — 12 марта в 14:00;

Волгоградская область — 12 марта в 16:00;

Москва — 13 марта в 11:00;

Архангельская область — 13 марта в 15:00;

Смоленская область — 14 марта в 10:00;

Курганская область — 14 марта в 13:00;

Новгородская область — 17 марта в 10:00;

Рязанская область — 17 марта в 13:00;

Калининградская область — 17 марта в 15:00;

Владимирская область — 18 марта в 11:00;

Санкт-Петербург — 18 марта в 14:00;

Оренбургская область — 19 марта в 13:00;

Кировская область — 19 марта в 15:00;

Томская область — 20 марта в 11:00;

Ярославская область — 20 марта в 15:00.

«Хотим напомнить, что подать отчеты об утилизации отходов от использования товаров необходимо до 15 апреля. На вебинарах мы рассказываем, как это сделать правильно и в срок. Мы также часто получаем документацию с ошибками от тех, кто подается в реестр утилизаторов, разберем и этот вопрос», — отметил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.