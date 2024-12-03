РЭО обнаружил некорректное определение массы образования ТКО в 17 регионах

Российский экологический оператор провел анализ 93 проектов территориальных схем 43 субъектов РФ, еще 9 проектов — на рассмотрении. Анализ позволил РЭО выявить основные проблемы при формировании терсхем по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В 17 из них оказалась неверно определена масса образования ТКО. Из-за некорректных данных не удастся вычислить реальные потребности в мощностях обработки ТКО. Эти ошибки необходимо устранить для наиболее эффективного расходования бюджетных средств и снижения доли отходов на полигонах к 2030 году.

«Наши аналитики выявили, что в 17 из 43 субъектов выявлено некорректное определение массы образования ТКО. Часть регионов неправильно оценила, сколько мощностей нужно построить для создания комплексной системы обращения с отходами, где-то не отобразили на карте места накопления ТКО. Это может привести к планированию профицитных или дефицитных мощностей. Из-за некорректных данных не удастся вычислить реальные потребности в мощностях обработки ТКО», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В 15 субъектах выявлен дефицит объектов размещения ТКО, что чревато складированием отходов на свалках, появлением «белых пятен» — территорий, для которых в территориальных схемах нет схемы потоков или используются пункты временного накопления отходов без указания конечного объекта размещения отходов.

Планирование профицитных мощностей объектов обращения с ТКО выявлено в 18 субъектах. Это может привести к недозагрузке данных объектов и необоснованному росту размера платы для населения за коммунальную услугу по обращению с ТКО.

В 6 регионах в схемах потоков отходов выявлены несанкционированные объекты размещения, что нарушает требования Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».