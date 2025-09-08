РЭО объявил о продолжении набора на программу профпереподготовки в Плехановском университете

Российский экологический оператор сообщил о продлении набора на программу профессиональной переподготовки «Управление системой обращения с отходами и комплексами по переработке твердых коммунальных отходов в условиях экономики замкнутого цикла», которая реализуется на базе РЭУ им. Г. В. Плеханова. Старт обучения запланирован на 13 октября 2025 года. Записаться на программу можно через контакты, указанные на сайте университета.

«Совместная образовательная инициатива с Плехановским университетом является важным вкладом в подготовку специалистов, которые будут развивать экономику замкнутого цикла и формировать современные подходы к управлению отходами», — подчеркнули в пресс-службе ППК РЭО.

Программа направлена на формирование управленческих, технических и практических навыков в сфере обращения с отходами: от разработки территориальных схем и тарифной политики до применения наилучших доступных технологий и проектирования инфраструктуры переработки. Среди преподавателей — специалисты Минприроды, РЭУ им. Г. В. Плеханова и РУДН. Слушатели смогут не только повысить квалификацию, но и получить конкурентное преимущество на рынке труда, расширив профессиональные контакты и возможности для карьерного роста.

«Мы соединяем академические знания университета с реальным опытом ключевых игроков отрасли, чтобы дать вам не теорию, а работающие навыки. Вы научитесь внедрять ESG-стандарты, создавать эффективные системы переработки отходов и реализовывать проекты в рамках национальной экологической стратегии. Воспользуйтесь возможностью стать частью команды, которая не просто говорит об устойчивом развитии, а воплощает его в жизнь», — отметила и. о. директора Бизнес-школы маркетинга и предпринимательства РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Кулакова.

Обучение рассчитано на четыре месяца и включает 278 академических часов. Занятия будут проходить три раза в неделю в онлайн-формате, что позволяет совмещать учебу с работой. По итогам участники защитят проектную работу и получат диплом о профессиональной переподготовке РЭУ им. Г. В. Плеханова — одного из ведущих экономических вузов России.

РЭУ им. Г. В. Плеханова является членом Консорциума «Экономика замкнутого цикла», который Российский экологический оператор основал в 2021 году. В него вошли представители науки, образования, промышленности и отрасли обращения с ТКО. Работа консорциума направлена на подготовку узких специалистов в области экономики замкнутого цикла, поддержку педагогического и научного сообщества, внедрение новых технологий. В консорциум могут входить научные и образовательные организации, приверженные принципам формирования экономики замкнутого цикла. Всего в него вошли 30 вузов, а также отраслевые компании и ключевые игроки отрасли обращения с отходами.