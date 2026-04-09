РЭО: нейросеть контролирует более миллиона контейнерных площадок

Система мониторинга контейнерных площадок с использованием нейросети охватывает более 1,2 млн объектов по всей России. Это позволяет не только отслеживать ситуацию в режиме реального времени и повышать прозрачность отрасли обращения с ТКО, но и своевременно выявлять нарушения. Так, за 1 квартал текущего года системой было зафиксировано 11 тысяч нарушений.

Искусственный интеллект, разработанный компанией «СИВИЭС», автоматически выявляет нарушения на контейнерных площадках, в том числе переполнение контейнеров, наличие отходов рядом с ними, блокировку проезда для мусоровозов, а также отсутствие контейнеров. Все данные поступают в систему учета отходов ФГИС УТКО через мобильное приложение «Водитель ТКО» и другие региональные цифровые сервисы.

На основе анализа нейросети формируется объективная картина по регионам, а информация о нарушениях оперативно направляется региональным операторам и органам власти для устранения нарушений. По данным за 1 квартал 2026 года, ежедневно обрабатывается более 84 миллионов фактов фотофиксации вывоза отходов.

«Мы создали технологию, которая делает невозможное: наш искусственный интеллект в одиночку заменяет труд более тысячи специалистов. Ежедневно система обрабатывает миллионы фото и видео, с идеальной точностью выявляя нарушения — от переполненных баков до выброшенного у дома строительного мусора. Это сложнейшая математика, основанная на самых современных мировых исследованиях и практиках, превращенная в эффективный и понятный сервис. Для нас это отличный пример проекта, где мы берем огромные объемы данных и строим на их основе системы, которые работают быстрее и точнее человека, помогая делать мир лучше», — отметил основатель компании «СИВИЭС» Борис Вишняков.

В РЭО подчеркнули, что внедрение таких решений напрямую влияет на качество жизни людей.

«Реформа обращения с отходами — это в первую очередь про качество жизни. Чистые дворы и отсутствие переполненных контейнеров — базовое ожидание жителей. Использование цифровых инструментов позволяет сделать отрасль более прозрачной и выстроить системную работу, чтобы такие проблемы решались быстрее и не повторялись», — отметили в пресс-службе РЭО.